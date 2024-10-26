İsrail’in İran’a saldırısına dünyadan tepkiler

İsrail'in İran’ın başkenti Tahran, İlam ve Huzistan eyaletlerindeki askeri tesisleri hedef alan hava saldırılarının ardından, birçok ülkenin dışişleri bakanlığı İsrail saldırılarını kınadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın İsrail'in saldırı dalgasına karşılık vermemesi gerektiğini ileri sürerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırısının ardından gelen tepkiler şöyle:

İngiltere Başbakanı Keir Starmer: "'İsrail'in İran'ın saldırganlığına karşı kendini savunma hakkı olduğu konusunda net bir tutuma sahibim. Bölgesel gerilimin daha da tırmanmasından kaçınmamız ve tüm tarafları itidalli olmaya davet etmemiz gerektiği konusunda da aynı derecede netim. İran karşılık vermemelidir.''

Fransa Dışişleri Bakanlığı: “Fransa, İsrail'in bu gece İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarına dair açıklamasını, 1 Ekim'deki saldırıya yanıt olarak değerlendirmiştir. Fransa, tarafları, bölgedeki son derece gergin durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü tırmandırma ve eylemden kaçınmaya acilen davet etmektedir.”

Suriye Dışişleri Bakanlığı: “Suriye, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirdiği ve Suriye'ye karşı acımasız bir hava saldırısıyla aynı zamana denk gelen, İran ve Suriye topraklarının egemenliğini ve kutsallığını açık bir şekilde ihlal eden saldırısını kınamaktadır. Suriye, İran'ın uluslararası yasalarla güvence altına alınan meşru kendini savunma, topraklarını ve vatandaşlarının hayatlarını koruma hakkını desteklemekte ve maruz kaldığı saldırganlık karşısında İran'la güçlü dayanışma ve desteğini ifade etmektedir.”

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı: “Suudi Arabistan Krallığı, egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasa ve normların çiğnenmesi anlamına gelen İran’ın askeri tesislerini hedef alınmasını kınadığını ifade etmektedir. Krallık ayrıca, bölgede tırmanmaya devam eden ve bölge ülkeleri ile halklarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden çatışmanın genişlemesini reddetme konusundaki sarsılmaz tutumunu teyit etmektedir.”

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı: “Birleşik Arap Emirlikleri, İran’ı hedef alan saldırıları şiddetle kınamaktadır. BAE, tırmanışın devam etmesinden ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımalarından duyduğu derin endişeyi dile getirmektedir. Bu bağlamda BAE, ihtilafların çatışma ve tırmanma yerine diplomatik yollarla çözülmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: “Pakistan, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İsrail'in İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırıları BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Bölgedeki çatışmanın tırmanması ve genişlemesine yönelik mevcut döngünün tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunması için üzerine düşen rolü oynamaya ve İsrail'in bölgedeki pervasızlığına ve suç teşkil eden davranışlarına son vermek üzere derhal adım atmaya çağırıyoruz.”

Mısır Dışişleri Bakanlığı: “Sonuncusu bu sabah İsrail'in İran'a yönelik saldırısı olmak üzere Orta Doğu'da tırmanan gerilimi büyük bir endişeyle takip eder ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm eylemleri kınamaktayız. Mısır, gerilimi düşürmenin tek yolunun rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşma çerçevesinde Gazze Şeridi'nde bir an evvel ateşkese varılması gerektiği yönündeki tutumunu vurgulamaktadır.”

Malezya Dışişleri Bakanlığı: “Malezya, Siyonist İsrail rejiminin egemen İran devletine yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmekte ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde baltalamaktadır. Malezya, çatışmaların derhal durdurulması ve şiddet döngüsünün sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktadır.''