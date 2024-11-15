İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında ateş açıldı Özel Harekat polisleri hareket geçti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir adam özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Levent Mahallesi'ndeki Talatpaşa Caddesi'nde bir kişi, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah seslerini duyanların yaptığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere bir süre direnen zanlı, bölgeye gelen özel harekat polislerinin uyarı ateşinin sonrasında teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.