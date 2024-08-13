İsrail'in kredi notu düştü

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İsrail'in kredi notu düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'de devam eden savaştan dolayı İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A"ya düşürdü.

Fitch tarafından yapılan açıklamada İsrail'in kredi notunun "A+"dan "A"ya düşürüldüğü, görünümün ise negatif olduğu aktarıldı.

Kredi not indiriminin Gazze'deki savaşın sürmesi, artan jeopolitik riskler ve birden fazla cephede askeri operasyonların etkisini yansıttığı belirtilen açıklamada, İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, 2024’te İsrail'in, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Jeopolitik risklerin de ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediği aktarılan açıklamada, Gazze'deki çatışmanın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğuna yer verildi.

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