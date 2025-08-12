İsrail’in Lahey Büyükelçiliği’ne gece yarısı saldırı!

Kaynak: AA
İsrail’in Lahey Büyükelçiliği’ne gece yarısı saldırı!

İsrail’in Lahey Büyükelçiliği binasının dış kapısına sabah saatlerinde kırmızı boya atıldığı açıklandı.

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Lahey Büyükelçiliğinin girişine zarar verildiği ve kırmızı boya atıldığını kaydetti.

Paylaşımda, diplomatların işlerini her zaman güvenli ve engelsiz bir şekilde yürütebilmesi gerektiği belirtilerek, "Polis şüphelileri tutukladı. Hollanda makamlarının gelecekte bu tür saldırıları önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağından eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel medyadaki haberlerde olayın saat 03:30 sularında gerçekleştiği ve büyükelçilik binasında kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.

israilin-lahey-buyukelciligine-gece-yarisi-saldiri-yenicag.jpeg

israilin-lahey-buyukelciligine-gece-yarisi-saldiri-yenicag2.jpg

İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...

Son Haberler
Hesabınızdaki parayı hemen çekin! Binlerce kullanıcıya acil uyarı
Hesabınızdaki parayı hemen çekin! Binlerce kullanıcıya acil uyarı
Kepçenin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kepçenin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bu kadar da olmaz derken... Şimdi de sahte raporlar mı?
Bu kadar da olmaz derken... Şimdi de sahte raporlar mı?
Fenerbahçe tur için Feyenoord karşısında
Fenerbahçe tur için Feyenoord karşısında
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...