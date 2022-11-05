İsrail'in Nablus'a uyguladığı 21 günlük ablukanın ekonomik bilançosu ağır oldu

Filistin'in ekonomik başkenti konumundaki Nablus, İsrail güçlerinin 12 Ekim-3 Kasım tarihlerinde uyguladığı abluka nedeniyle büyük ekonomik zarara maruz kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri öldü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlendi.

Bunun üzerine İsrail askerleri, "Aslanların İni” grubunun tasfiye edilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Nablus kentini ablukaya aldı.

İsrail ordusu, Nablus kentinin girişlerini topraktan oluşturduğu bariyerlerle kapatarak araçların girişlerini engelledi. Kente girmek isteyen Filistinliler, 21 günlük abluka boyunca kontrol noktalarında saatlerce bekletilip, üst aramalarına maruz kaldı.

İsrail güçleri, 21 günlük ablukayı 3 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla şehre çıkan tüm yolları açarak sonlandırdı.

Filistin Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 4 ayrı sanayi bölgesinde 17 binden fazla işletmenin bulunduğu Nablus kenti, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria'da ekonomik başkenti konumunda.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle Nablus'taki ekonomik işletmelerde üretim kapasitelerinin yüzde 50 düştüğü belirtildi. Açıklamada, kuşatmanın hem günlük yaşamı engellediği hem ticari hayatı yüzde 60 azalttığı ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Nablus kentindeki Filistinli esnaflar, İsrail'in 3 hafta boyunca sürdürdüğü ablukanın ekonomiyi felç ettiğini ve uzun vadede giderilebilecek büyük zararlara yol açtığını belirtti.

Ablukanın ekonomik zararı yüz milyonlarca dolar

Nablus Sanayi ve Ticaret Odası Sözcüsü Yasin ed-Duveykat, İsrail'in kente yönelik 3 haftalık ablukasının ekonomik zararının yüz milyonlarca dolar olduğunu söyledi.

Kentteki ticaretin dışarıdan gelenlerin yaptığı alışverişe dayalı olduğuna vurgu yapan Duveykat, Nablus'taki ticaret hareketinin oldukça kötüleştiğini dile getirdi.

İsrail güçlerinin 12 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ablukaya aldığı Nablus kentine hem Batı Şeria'da yaşayan hem 1948 sınırlarında kalan Filistinlilerin gelemediğini aktaran Duveykat, "Nablus kentindeki bazı işletmeler normal şartlarda şehirden 4 araçlık ürün çıkarıyordu ancak kuşatma sürecinde bir aracı çıkarmakta bile zorlandı." dedi.

Nablus kentinde 4 sanayi bölgesinin yer aldığını belirten Duveykat, "O bölgelerde hem toptancılar hem ana üretici firmaların bulunması hasebiyle zararlar büyük." diye konuştu.

"Nablus, bölgenin ekonomisini zayıflatan amansız bir ablukaya maruz kaldı"

Nablus kentinde esnaf Filistinli Ahmed Ebu Haşiş, "Nablus, bölgenin ekonomisini zayıflatan amansız bir ablukaya maruz kaldı." dedi.

Filistin kentlerine yönelik bu tür kuşatmaların kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen Ebu Haşiş, "Bu kuşatma, Filistinli esnafları ve nakliye hizmetlerinde çalışan kesimleri ciddi anlamda olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Nablus'ta İsrail güçlerinin toprak bariyerlerle kapattığı Şeref Beldesi Caddesi'nde dükkan işleten Ebu Haşiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cadde Nablus'un yanı sıra Tulkerem, Cenin ve Kalkilya'dan oluşan 4 kente hizmet veriyor. Hatta kuzeydeki vatandaşlar da bu güzergahı kullanarak Ramallah'a geçiyor. Dolayısıyla bu cadde hem dinlenme güzergahı hem de ticari olarak çok hareketli bir yer."

"Bu abluka çok sayıda Filistinli aileyi temel rızkından etti"

Filistinli esnaf İmad el-Halil de kentte yaşadıkları 3 haftalık ablukaya dikkati çekerek, "Çok zor günler yaşadık, çarşıda sanki sokağa çıkma yasağı vardı. Ticaret hayatı durma noktasına geldi. Bu abluka bizi borçlandırdı ve çok sayıda Filistinli aileyi temel rızkından etti." ifadelerini kullandı.

Nablus'ta giyim dükkanı işleten Filistinli Mücahid Selam da "Abluka 21 gün sürdü. Çarşılar boş kaldı. Bu abluka 2000 yılındaki İntifada ablukasının benzeriydi." dedi.

İsrail ablukası sebebiyle büyük zarar ettiklerini aktaran Selam, Nablus esnafının, temel dayanağının kırsalda yaşayan vatandaşların yanı sıra komşu kentler ve İsrail vatandaşı Filistinliler olması nedeniyle bu sürede evlerine ekmek götüremediklerine işaret etti.