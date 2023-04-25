İsrail'in nüfusu açıklandı

İsrail'in nüfusunun yaklaşık 9 milyon 700 bine ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2 milyonunun Arap olduğu duyuruldu...

İsrail'in nüfusu açıklandı

İsrail İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin nüfusunun "7 milyon 145 bin Yahudi, 2 milyon 48 bin Arap, 535 bin Hristiyan ve ateistlerden oluştuğu" kaydedildi.

İsrail'in 26 Nisan'daki Bağımsızlık Günü'nün 75. yıldönümü öncesinde yapılan açıklamada, ülke nüfusunun 9 milyon 700 bine ulaştığı, nüfusun yüzde 2,3 oranında 216 bin kişi arttığı bildirildi.

Ülkede, "183 bin bebeğin doğduğu, 79 bin kişinin göçmen olarak geldiği ve yaklaşık 51 bin kişinin öldüğü" ifade edildi.

İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu yana ülkeye 3 milyon 300 bin göçmenin geldiği bilgisine yer verilirken, nüfusun 2030'da 11 milyon 100 bine ulaşmasının beklendiği açıklandı.

İsrail yasalarına göre ülkeye sadece Yahudiler göç edebiliyor. (AA)

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