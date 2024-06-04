İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısı 3’e yükseldi

Kaynak: AA
İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısı 3’e yükseldi

İsrail askerlerinin Nablus kentine düzenledikleri baskında öldürdükleri Filistinli sayısı 3’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Nablus baskınında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateşle yaralanan Ahmed Ömer el-Hıdır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamada, Nablus'ta Filistinlilerin kaldığı Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın ve 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi’nin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genci kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.

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