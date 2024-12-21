İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı

Kaynak: İHA
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde can kaybı 45 bin 227'ye çıktı.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 227'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 442 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 227'ye, yaralı sayısının da 107 bin 573'e yükseldiği bildirildi.

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