İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan flaş hamle: Resmen açıkladılar

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ediyor. 4 gündür devam saldırılarda iki ülkenin askeri hedefleri ele alındı. Öte yandan İsrail, İran’ın askeri tesislerinin yanı sıra nükleer tesislerini de vurdu. Bölgede ciddi bir nükleer sızıntı endişesi yaşanırken iki ülkenin yerleşik bir savaşa girişip girişmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Saldırılar devam ederken İran’dan yeni açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilmek için yeni bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, tasarının parlamento tarafından hazırlandığını söyledi.

Bekayi ayrıca ABD ve İsrail’in iddialarının aksine kitle imha silahları geliştirmeye karşı olduklarının altını çizdi.

“İSRAİL’İN SAVAŞI İNSANLIĞA KARŞI”

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekayi, İsrail’e yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Bekayi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ülkeye karşı bir savaş değil, "insanlığa karşı bir savaş" olduğunu söyledi.



Bekayi, Tahran'daki basın toplantısında, "Bu, uluslararası topluma ve uluslararası hukuka meydan okuyan bir suç örgütünün başlattığı bir saldırganlıktır. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamaya inanan herkesin, uluslararası hukuka inanan herkesin harekete geçmesi, bu vahşi, acımasız suçlara son vermesi, bu Siyonist varlığa baskı yapması ve hesap vermesini sağlaması gerekiyor. İsrail, Gazze'de olduğu gibi çocukları öldürmeye alışkın" dedi.