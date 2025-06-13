İsrail’in saldırısı sonrası çarpıcı analiz: Trump’ın büyük başarısızlığı ortaya çıktı

İsrail ile İran arasında artan gerilimin bir çatışmaya yol açması endişesi gerçeğe dönüştü. İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında İran Genelkurmay Başkanı’nın da olduğu bazı üst düzey askeri yetkililer ve bilim insanları hayatını kaybetti.

İsrail’in saldırılarında sadece 1 nükleer tesisin vurulduğu ve nükleer sızıntı gerçekleşmediği öğrenildi. Bu durum en azından nükleer felaket endişeleri konusunda rahat bir nefes alınmasını sağladı.

Ancak İran’dan beklenen misilleme ile iki ülke arasında bir savaşın çıkabileceği konusunda endişelere neden oluyor. Çeşitli ülkelerden ve Birleşmiş Milletler’den itidal çağrıları gelse de önümüzdeki günlerde oldukça tehlikeli gelişmeler bekleniyor.

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırının ABD’nin nükleer müzakereleri devam ettirmeye çalıştığı dönemde gelmesi dikkat çekti.

Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kendilerinin İran’a saldırıda paylarının olmadığını belirterek İsrail’in tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise saldırıdan haberinin olduğunu belirterek "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" dedi.

ÇOK ÇARPICI TRUMP ANALİZİ GELDİ

İsrail’in saldırısı ve ABD’den gelen açıklamalar sonrası çok çarpıcı analizler geldi. Uzmanlar, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yu dizginleyemediğinin altını çizdi. Öte yandan saldırının nükleer müzakereleri baltaladığı da vurgulandı. İran’dan gelen son açıklamada ABD ile yapılan müzakerelerden çekildikleri duyuruldu.

Analistler, Trump’ın İsrail ile İran arasındaki bir savaştan kaçınmaya çalışsa da bölgedeki ABD kuvvetlerini çekme çabası ve Netanyahu’yu dizginleyememesi bölgede yeni çatışmaların kaçınılmaz hale gelmesine neden olduğunu vurguladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD yönetimi en azından müzakere masasından bir sonuç alınana kadar İsrail’in İran’a saldırmasını istemiyordu. Trump, pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu’ya bir saldırı yapmaması konusunda uyarılar yapsa da bu uyarı bir işe yaramadı. Saldırı öncesinde ABD’nin bazı personellerini çekme kararı alması da İsrail’in hamlesini beklediklerini ortaya koydu.

TRUMP’A SAYGI DUYMUYORLAR

Trump konusunda çarpıcı bir yorum da Connecticut Senatörü Chris Murphy’den geldi. Murphy, saldırının Trump’ın müzakere çabalarını baltalamayı amaçladığını belirterek kendi müttefiklerinin bile Trump’a saygı duymadığını söyledi.

Murphy sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Trump ve Netanyahu'nun kendi yarattığı bir felakettir ve şimdi bölge yeni ve ölümcül bir çatışmaya doğru sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır"

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken ABD’nin Netanyahu’ya destek vermesi beklense de Trump yönetiminin tarafları müzakere masasına oturtmak için çaba harcaması da analistlerin beklentileri arasında yer alıyor.