İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan flaş nükleer müzakereleri adımı!

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İRAN'DAN FLAŞ MÜZAKERE KARARI

İran basınına göre İran yönetimi, pazar günü ABD ile gerçekleşmesi beklenen nükleer müzakerelere katılmayacağını açıkladı ve nükleer müzakereleri resmen durdurdu.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.