İsrail’in saldırısı sonrası uçakların rotası böyle değişti

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.

UÇAKLARIN ROTASI DEĞİŞTİ

NTV’de yer alan habere göre İsrail’in saldırısı uçakların rotasının değişmesine neden oldu. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve dünyanın birçok noktasına sefer düzenleyen hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle rotalarını değiştirme kararı aldı.

Normalde İran veya Irak üzerinden gelip Türkiye'den Avrupa ya da ABD'ye yönelen uçaklar şimdi Suudi Arabistan'ın kuzeyinden seyredip Ürdün'ün güneyinden geçip Mısır'ın kuzeydoğusundan geçip Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanıp mevcut rotalarına dönüp seyahatlerine devam ediyor.