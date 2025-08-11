İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmişti: Son sözleri ortaya çıktı

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Anas al-Sharif sosyal medya hesabından son sözlerini paylaştı. Anas al-Sharif, paylaşımında "Bu sözlerim size ulaştıysa, biliniz ki İsrail sesimi kısmayı ve beni öldürmeyi başardı. Allah biliyor, milletimin sesini size aktarmak için her şeyimi feda ettim. Yaşadığım kayıp ve acıya rağmen hiçbir zamanda gerçeği aktarmaktan vazgeçmedim, ‘sahtecilik' yapmadım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda paylaşımında Filistin'i "Müslümanların tacı" olarak nitelendirdi. Filistinlilere seslenen Sharif, "vefalı kalın" çağrısında bulundu.

Sharif, kadere her zamanda razı olduğunu ve prensiplerinden son nefesine kadar hiçbir zamanda ayrılmadığını söyledi.