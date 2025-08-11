İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmişti: Son sözleri ortaya çıktı

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Anas al-Sharif sosyal medya hesabından son sözlerini paylaştı. Anas al-Sharif, paylaşımında "Bu sözlerim size ulaştıysa, biliniz ki İsrail sesimi kısmayı ve beni öldürmeyi başardı. Allah biliyor, milletimin sesini size aktarmak için her şeyimi feda ettim. Yaşadığım kayıp ve acıya rağmen hiçbir zamanda gerçeği aktarmaktan vazgeçmedim, ‘sahtecilik' yapmadım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda paylaşımında Filistin'i "Müslümanların tacı" olarak nitelendirdi. Filistinlilere seslenen Sharif, "vefalı kalın" çağrısında bulundu.
Sharif, kadere her zamanda razı olduğunu ve prensiplerinden son nefesine kadar hiçbir zamanda ayrılmadığını söyledi.
This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025
Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my…