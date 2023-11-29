İsrail'in serbest bırakması beklenen Filistinli esirlerin isimleri belli oldu

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

Serbest bırakılması beklenen Filistinli kadın esirlerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Esma Hasan Musa Ebu Tikfe / (48 Araplarından)

Âlâ Şukri Mahmud Şahade / (48 Araplarından)

Aden Udeh İbrahim el-Turi / (48 Araplarından)

Fatima Şahir Faris Balum / (48 Araplarından)

Nadin Munif Muhammed Şibli / (48 Araplarından)

Rita Selim Hüseyin Murad / (48 Araplarından)

Lina Nadir Mahmud Ebu Salah / (48 Araplarından)

Henadi Muhammed Cebr Salih Mekkavi / Kudüs

Hadice Ahmed İbrahim Ebu Galiye / Kudüs

Meryem Mahmud Abdusselam Salhab / El Halil

Luma Abdulmuttalib Dib el-Fahuri / El Halil

Rukayya Abdurrahman Taha Amr / El Halil

Süheyr İsmail Musa el-Bergusi / Ramallah

Ahed Basim Muhammad el-Temimi / Ramallah

Dania Sakr Muhammed Hanatişeh / Ramallah

Serbest bırakılacak çocuklara ait isim listesi ise şöyle:

Abdurrahman Abduşşafi Hasan er-Razim /Kudüs

İbrahim Ahmed Bedr Zemara / El Halil

Abdurrahman İbrahim Muhammed er-Reşayde / El Hali

Muhammed Üsame Mustafa Mahamid / Batı Şeria

Evs Rebi Kayid Hıdır / Cenin

Nureddin Amir Ahmed Ebu Cuma / Kudüs

Kerem Galib Nasri el-Herimi / Kudü

Yahya Muhammed Mubtesim Erhimah / Ramallah

Ahmed Kemal Ahmed el-Ammur / El Halil

Nihad Muhammed Nihad Cadallah / Kudüs

Muhammed Vail Ali Cadallah / Kudüs

Harun Hani Ali Alkam / Kudüs

İzzeddin Mutasım Umran Tuhtah / Kudüs

Memun Aziz İsa Ferruh / el-Halil

Abdurrahman Ömer İzzat Hanefiyye / Cenin

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 27 Kasım'da 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.