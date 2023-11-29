İsrail'in serbest bırakması beklenen Filistinli esirlerin isimleri belli oldu

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.
Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.
İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.
Serbest bırakılması beklenen Filistinli kadın esirlerin isimleri şu şekilde sıralandı:
Esma Hasan Musa Ebu Tikfe / (48 Araplarından)
Âlâ Şukri Mahmud Şahade / (48 Araplarından)
Aden Udeh İbrahim el-Turi / (48 Araplarından)
Fatima Şahir Faris Balum / (48 Araplarından)
Nadin Munif Muhammed Şibli / (48 Araplarından)
Rita Selim Hüseyin Murad / (48 Araplarından)
Lina Nadir Mahmud Ebu Salah / (48 Araplarından)
Henadi Muhammed Cebr Salih Mekkavi / Kudüs
Hadice Ahmed İbrahim Ebu Galiye / Kudüs
Meryem Mahmud Abdusselam Salhab / El Halil
Luma Abdulmuttalib Dib el-Fahuri / El Halil
Rukayya Abdurrahman Taha Amr / El Halil
Süheyr İsmail Musa el-Bergusi / Ramallah
Ahed Basim Muhammad el-Temimi / Ramallah
Dania Sakr Muhammed Hanatişeh / Ramallah
Serbest bırakılacak çocuklara ait isim listesi ise şöyle:
Abdurrahman Abduşşafi Hasan er-Razim /Kudüs
İbrahim Ahmed Bedr Zemara / El Halil
Abdurrahman İbrahim Muhammed er-Reşayde / El Hali
Muhammed Üsame Mustafa Mahamid / Batı Şeria
Evs Rebi Kayid Hıdır / Cenin
Nureddin Amir Ahmed Ebu Cuma / Kudüs
Kerem Galib Nasri el-Herimi / Kudü
Yahya Muhammed Mubtesim Erhimah / Ramallah
Ahmed Kemal Ahmed el-Ammur / El Halil
Nihad Muhammed Nihad Cadallah / Kudüs
Muhammed Vail Ali Cadallah / Kudüs
Harun Hani Ali Alkam / Kudüs
İzzeddin Mutasım Umran Tuhtah / Kudüs
Memun Aziz İsa Ferruh / el-Halil
Abdurrahman Ömer İzzat Hanefiyye / Cenin
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 27 Kasım'da 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.