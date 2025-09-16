İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Meltem TV’de İsrail’in soykırımını ve kara harekâtını değerlendirdi.

Özdağ, “Türk Hava Kuvvetleri Rus uçağını düşürdüğünde, Rusya bizimle ticari ilişkilerini kesmişti. Türkiye ise alçakça soykırım yapan İsrail'e karşı hiçbir şey yapmıyor. Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın dengini Gazze'de yapan Netanyahu'ya 'Sözlü Tepki' dışında hiçbir şey yapılmıyor!” Sözlerini kullandı.

Özdağ’ın açıklaması şu şekilde:

"RUSYA'NIN NE YAPTIĞINA BAKALIM"

"Peki, bir ülkeyle gerilip yaşadığınız zaman ne yaparsınız o ülkeye karşı? Bunu anlamak için, Türkiye ile Rusya arasında Rus uçağının, Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşünülmesinden sonra Rusya'nın ne yaptığına bakalım.

Rusya, Türkiye ile olan ticaretini durdurdu, Rusya'da iş yapmakta olan birçok tüm firmasının işine son verdi. Birçok Türk işçisini sınır dışı ettik, Türkiye'den taze semse meyve ithalatını durdurdu, yani ekonomik ilişkileri bir anda adeta kestik.

"YAHUDİLERE NAZİLERİN YAPMIŞ OLDUĞU ALÇAKÇA SOYKIRIM"

O zaman adamın kızgınlığında öfkesinde ciddi olduğunu anlıyoruz. Peki, Türkiye gerçekten gazetede alçakça bir soykırım yapan bir anlamda 1944'de Varshova'da, Varshova getusunda nazilere karşı direnen Yahudilere Nazilerin yapmış olduğu alçakça soykırım."