İsrail'in Sumud baskınına siyasilerden ilk tepki!

İsrail, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında 25 Türk aktivist gözaltına alındı. İsrail’in saldırısına Türkiye’den de peş peşe tepki paylaşımları geldi. Bakanlık kaynakları gözaltına alınan Türk aktivistlerin serbest bırakılması için tüm çalışmaların başladığının altını çizdi.

MECLİS BAŞKANINDAN BASKIN TEPKİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı “İnsanlık Cephesinin” barışçıl bir hareketi olduğunu söyledi. İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini aldıklarını aktaran Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

“Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: İKİ DEVLETLİ KALICI ÇÖZÜMÜN YOLU AÇILMALIDIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." tepkisinde bulundu.