İsrail'in Sumud Filosu’na saldırmasına büyük tepki! Halk sokağa çıktı...

Türkiye’nin çeşitli illerinde, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in düzenlediği saldırılarda çok sayıda aktivist gözaltına alındı. Pek çok ilde halk sokağa çıkarak bu saldırıyı protesto etti.

İsrail Sumud filosuna girdi!

İSTANBUL’DA PROTESTOLAR

İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İslami Dayanışma Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, “Rotamız Gazze, Yükümüz Umut”, “Hamas Eğilmez, Gazze Yenilmez”, “İsrail Gazze’yi Değil İnsanlığı Katlediyor” yazılı pankartlar taşıdı. Grup, “Gazze’ye Selam Direnişe Devam” sloganıyla Beşiktaş’taki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Ellerinde Kelime-i Tevhid bayrağı ve Filistin bayrağı bulunan protestocular, sık sık tekbir getirdi. AGD Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Demir, yaptığı açıklamada, filonun insani yardım amacı taşıdığını ve Gazze’deki duruma dikkat çekmek için sivil organizasyonların harekete geçtiğini ifade etti. Protesto sırasında, Sumud Filosu’nda bulunan bir Türk aktivistle canlı telefon bağlantısı kurularak, filonun İsrail’e 100 mil mesafede olduğu belirtildi ve destek istendi. Sarıyer’deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde de toplanan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla “Nehirden Denize Özgür Filistin” ve “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” sloganları attı.

İZMİR, UŞAK VE AYDIN’DA EYLEMLER

İzmir Konak Meydanı’nda bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. AGD İl Başkanı İlyas Duman, İsrail’in uluslararası sularda filoya saldırdığını belirterek, bu eylemin hukukun ve insanlık onurunun ihlali olduğunu söyledi. Uşak’ta Atapark’ta toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Bazı katılımcılar Filistin kefiyesi takarken, grup Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Aydın Efeler’de İstasyon Meydanı’nda toplanan grup, bayraklar taşıyarak İsrail’e tepki gösterdi ve filoyla ilgili gelişmeleri meydandan takip edeceklerini belirtti.

ANKARA’DA PROTESTO

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, filoya destek sloganları attı.

KAYSERİ VE YOZGAT’TA TEPKİLER

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, İsrail’in filoya müdahalesine sloganlarla tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, dua ederek dağıldı. Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelenler, bayraklarla İsrail aleyhine slogan attı. Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, filonun insanlık onurunun sembolü olduğunu vurguladı. Grup, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile eylemi sonlandırdı.

ADANA, MERSİN VE HATAY’DA GÖSTERİLER

Adana’da Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’ndaki ABD Konsolosluğu önünde toplanan grup, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki gösterdi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, filodaki aktivistlerin güvenliği için temennide bulundu. Mersin’de 3 Ocak Atatürk Meydanı’nda bir araya gelenler, bayraklar taşıyarak İsrail’i protesto etti. Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, filonun onurlu bir başlangıç olduğunu belirtti. Mersin Genç Aktivistler, “Sumud Nöbeti” kapsamında 5 tekneyle denize açılarak Özgecan Aslan Meydanı’na ulaştı. Hatay’da İskenderun Savaş Mahallesi’nde toplanan grup, bayraklarla İsrail’e tepki gösterdi. Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, filonun ablukayı kırma çabasını desteklediklerini ifade etti. Dörtyol’da Çaylı Caddesi’nde toplanan vatandaşlar, filodaki aktivistler için dua etti.