İsrail’in sürgün ettiği Filistinliler Türkiye yolunda

İsrail tarafından sürgün edilen Filistinli esirlerin bir kısmının Türkiye'ye getirileceği duyuruldu. Bu kapsamda 15 Filistinlinin Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik olarak 07.10.2023'ten 13.01.2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda, yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybettiğini ve 100 binden fazla kişi yaralandığı belirtildi. İsrail tarafından yıllardır cezaevinde tutulan binlerce Filistinliye ek olarak Gazze'den 15 bin kişide çeşitli gerekçeler ile tutuklandığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşması hükümlerince, serbest bırakılacak rehinelere karşılık olarak İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlü de serbest bırakılacağı hatırlatıldı. İsrail tarafından, müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda, ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinli şahısların bir kısmına diğer bazı ülkelerle birlikte Türkiye ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konunun koordinesini üstlenen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinli şahsın Mısır üzerinden Türkiye'ye intikalinin sağlanması için girişimde bulunulduğu, ayrıca anılan şahısların Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonu, kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.