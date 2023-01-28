28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da "Cenin" protestosu

İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da "Cenin" protestosu

Yafa'daki Gazazve Parkı'nda toplanan onlarca İsrailli ve Filistinli aktivist, "İşgale artık son", "Cenin sesleniyor, Yafa karşılık veriyor", "Demokrasi yok, apartheid var" yazılı pankartlar ve afişler taşıdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:55
Takip Et

İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da "Cenin" protestosu

İsrail'in tarihi Filistin semti Yafa'da ''Cenin'' protestosu
+
Aa
-

Göstericiler, bir süre sonra Filistin bayrakları çıkardı ve çevredekilere dağıttı. Yoldan arabayla geçenler de kornalarını çalarak göstericilere destek verdi.

İsrail polisi, çevrede güvenlik önlemi alırken göstericilere müdahale etmekten kaçındı.

İsrailli gençten tepki
Gösteriye katılan İsrailli Sam Stein (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, hiçbir zaman demokrasi olmadı. Milyonlarca insan ordunun işgali altında, farklı bir hukuk sistemi, oy verme hakkı dahil birçok haktan yoksun, korkunç baskı altında yaşarken demokrasiden bahsedemezsiniz." dedi.

Aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin bayrağının yasaklanmasına ilişkin girişimlerine değinen Stein, yeni hükümetin, Filistinlilerin haklarından konuşulmasından korktuğunu ve Filistin bayrağının da bunu gündeme getirmesinden endişelenmeleri dolayısıyla yasaklanmaya çalışıldığını söyledi.

Ne olmuştu?
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasadışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü.

Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
4
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
6
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
﻿Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
﻿Organları 3 kişiye umut oldu
﻿Organları 3 kişiye umut oldu
﻿Organları 3 kişiye umut oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.