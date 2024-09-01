İsrail'in Türkiye oyununu ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki'den kaçmadı

Edirne’den öteye geçmeyen yok.

Kaçak göçmenler.

Yurt dışına karayolu ile gidenler.

Gurbetçilerimiz.

İhracat ürünleri..

Ne ararsan var

Gel gelelim konu spor olunca..

Hele de futbol.

‘Es’ geçmeyelim amatör sporlar. 40 yılı aşkın süre ardından altın madalyasız olimpiyatlar.

Şöyle baktım sorumluluk alan yok.

Maşallah herkes memnun. Ne federasyon başkan ve yönetimleri. Ne teknik ekipler. Antrenörler.. Akla gelen her kim varsa işini on numara yapmış havasında.

Sanırsınız ki, altın madalyalar fındık gibi toplanmış.

Buradan seri çalım ile İsrail’e geçelim.

Ne alaka demeyin. Onlar da bizim gibi. Futbol da, her geçen sene geri gidiyorlar.

Ülkenin içinde bulunduğu durum sürekli dünya gündeminde.

Sanki başka grup yokmuş gibi, Beşiktaş’ın rakibi oldu Maccabi Tel-Aviv.

Kura bu normal olabilir.

Hiç de öyle değil. Anında lobi faaliyetleri başladı. Can güvenliği gerekçesi ile maçın İstanbul’da oynanmayacağı yönünde haberler yapıldı.

Beşiktaş’ın fikstüründe; 5. Hafta maçı olarak: 28 Kasım saat: 20:45 Tüpraş Stadı görülüyor.

İyi de, UEFA nezdinde henüz resmi girişim olmadan, bu haberler nereden çıkıyor.

Adres belli: Tel-Aviv..

Önce yolunu yapıyorlar.

Bir adım öteye geçelim. İsrail temsilcisi maçın tarafsız sahada oynanmasını istiyor. Bunun için nabız yokluyor.

Peki hangi ülke de oynamak istiyorlar.

Kulislerde liste hazır. Yunanistan. Romanya, Polonya.

Bir de sürpriz var Ukrayna.

Evet evet yanlış okumadınız.

Savaşta olduğu için kendi kulüpleri, farklı ülkelerde maç yapan ülke.

İşte bu siyasi manevra.

Açıkça, “Savaş içindeki ülkede bile takımımızı oynatınız. Ama Türkiye’de olmaz..” deniyor.

Sözde karalama..

Yuh artık.

Elbette UEFA’dan böyle resmi talepte bulunmaları söz konusu değil. Ancak bunu dillendirmeleri kabul edilemez kadar hassastır.

İsrail ekibine şöyle bir göz attım. Toplam maliyeti 22 milyon Euro. Yani El Musrati’nin maliyeti seviyesinde.

En pahalı oyuncusunun değeri 2 milyon Euro’nun altında. O da, alan olursa. Ara ki, bulasın!

Ne arayan var. Ne de soran.

UEFA'nın kulüplerimize karşı tutumu ortada. Yönetimlerde her ne kadar temsilcilerimiz olsa da, aleyhimize adil olmayan karar çok.

Futbola siyasetin karışmasına UEFA görüntüde tepkili. Fakat güçlü İsrail lobisi karşısında kılıf arayışı içinde olmaları sürpriz sayılmaz.

Beşiktaş’ın bu maçı evinde oynamasına hiç bir engel yok. Kimsenin burnu dahi kanamaz.

Konuk ekibin mal ve can güvenliği konusunda asla sıkıntı yaşanmaz. Bunu en iyi UEFA biliyor. Vermediği organizasyon kalmadı İstanbul’a.

Sadece bunu kendilerine hatırlatalım yeter.