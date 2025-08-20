İsrail'in uluslararası müsabakalarda men edilmesini istediler

İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze için harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi adına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvurulmasını talep eden bir mektup yazdı.

Filistin halkı adına harekete geçme girişimini duyuran AIAC, söz konusu talebi, "sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda Renzo Ulivieri liderliğindeki birlik tarafından paylaşılan ahlaki zorunluluğa yanıt veren gerekli bir tercih" olarak nitelendirdi.

RAKİPLERİ İSRAİL

AIAC Başkanı Ulivieri, "Sporun temelini oluşturan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçları olan baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor." ifadesini kullandı.

Birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise "Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Milli Futbol Takımı, 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile karşılaşacak.

