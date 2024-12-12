İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi

srail Ordusu, Şam’daki Mezzeh Askeri Havalimanı’nı Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Suriye’nin başkenti Şam’daki Mezzeh Askeri Havalimanı'na yönelik düzenlediği saldırı sonrası bölgeden ilk görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda, çok sayıda uçak ve helikopterin tahrip olduğu, hava savunma sistemlerinin de imha olduğu bildirildi.

Mezzeh Askeri Havalimanı, Suriye’deki Esad rejimi için önemli bir askeri lojistik merkezi olarak görev yapıyor ve stratejik malzeme dağıtımında kilit rol oynuyor. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürüyor.