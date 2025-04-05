İsrail'in vurduğu T4 Hava Üssü havadan ve karadan görüntülendi

Yabancı basın kaynaklarında, Türkiye'nin yerleşeceğine dair iddiaların ortaya atılmasının ardından İsrail tarafından vurulan Suriye'nin Humus kentinde konuşlu T4 Hava Üssü, havadan ve karadan görüntülendi.

İsrail ordusu, Çarşamba günü (2 Nisan) Suriye’nin Şam, Hama ve Humus kentlerinde bulunan askerî üs ve tesislere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Reuters'a göre, İsrail tarafından vurulan hedefler arasında Humus'taki T4 (Tiyas) Hava Üssü de vardı. Bu üssü önemli kılan ise geçen hafta basına yansıyan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsse yerleşme planları yaptığına' dair iddialardı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan'da, bu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 4 Nisan'da Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının, Şam'daki geçici yönetimin IŞİD terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti.

Geçen iki hafta içinde üssün çevresinde yoğun askeri hareketlilik gözlemlendi.

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre İsrail tarafından üsse yönelik ilk saldırı 21 Mart'ta yapıldı. İsrail ordusu saldırının, 'potansiyel tehdit oluşturabilecek altyapıyı ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olduğunu' savundu.

İsrail, bu açıklamadan dört gün sonra 25 Mart’ta, bu defa da 'hava üstünlüğünü koruma' iddiasıyla T4 üssünü yeniden hedef aldı.

Saldırının ardından yapılan açıklamada, "Üssün stratejik askerî unsurları içerdiği ve bu tür kapasite inşalarının engellenmesinin İsrail’in güvenliği açısından kritik olduğu" öne sürüldü.

Son ve muhtemelen en kapsamlı saldırı ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşti. İsrail savaş uçakları bu kez yalnızca T-4 hava üssünü değil, aynı zamanda Hama’daki askerî havaalanını ve Şam’daki askerî tesisleri hedef aldı.

Bu saldırıların özellikle pistler, yakıt depoları ve radar sistemlerine yönelik olduğu bildirildi

Middle East Eye (MEE) haber ve analiz portalında 1 Nisan'da çıkan ve 'konuya yakın kaynaklara' dayandırılan bir haberde, "Türkiye'nin, Tiyas (T4) Hava Üssü’nün kontrolünü ele almak için harekete geçtiği ve üsse hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığı" öne sürülmüştü.

Habere göre, Türkiye ve Şam'daki geçici yönetim arasında yapılan bir mutabakatın parçası olan bu adımla birlikte, Şam yönetimine, 'hava savunma desteği ve askerî koruma' sağlanacağı iddia edildi.

MEE'ye konuşan bir kaynak, “T-4’e Hisar tipi bir hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Bu sistem üsse hava koruması sağlayacak” dedi.

Kaynak, sistem kurulduktan sonra üssün yeniden inşa edileceğini, genişletileceğini ve gerekli altyapının ekleneceğini söyledi.

Ayrıca Ankara'nın üsse gözetleme ve silahlı İHA’lar da dâhil olmak üzere geniş menzilli vuruş kapasitesine sahip araçlar konuşlandırmayı planladığını belirtti.

'Suriye’nin en büyük hava üssü' olarak bilinen Tiyas, diğer adıyla T-4 Hava Üssü, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait eski bir askerî üs olup, Humus vilayetinde, Tiyas’ın kuzeyinde ve antik Palmira kentinin batısında yer almakta.

1970’li ve 80’li yıllarda Sovyetler Birliği'nin bu üssü, donanma uçaklarını konuşlandırmak üzere kullandığı bilinmekte.

Reuters'a göre İsrail, Suriye İç Savaşı süresince Suriye ordusu ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından aktif olarak kullanılan üsse ilk saldırısını 10 Şubat 2018’de gerçekleştirdi ve saldırı sonucunda üssün ana gözlem kulesi yok edildi.

Bu tarihten sonra pek çok kez hedef alınan üs, Baas rejiminin Aralık 2024'te devrilmesiyle birlikte, ABD destekli Suriye Özgür Ordusu güçlerinin kontrolüne geçti.

Son olarak 2 Nisan'da, Türkiye'nin üssün kontrolünü ele geçirmek üzere harekete geçtiği ve bölgeye hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığı iddia edildi...