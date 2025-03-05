İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çeken Hamas sözleri

İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, bugün göreve başlarken yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma misyonunun “tamamlanmadığını” söyledi.

Eyal Zamir, bugün görevine başlamadan önce, “İsrail ordusunun komutasını tevazu ve alçakgönüllülükle kabul ediyorum... Hamas gerçekten de ağır bir darbe aldı ama henüz yenilmedi. Görev henüz tamamlanmadı” dedi. Zamir, Gazze'de Hamas'la ateşkesin bir sonraki adımlarına ilişkin görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

İsrail’in bir önceki Genelkurmay Başkanı olan Herzi Halevi, geçen aylarda Hamas’ın başlattığı ve bin 200 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ve mart ayında görevinden resmi olarak istifa edeceğini açıklamıştı.

NETANYAHU, YENİ ASKERİ ŞEFİNE İSRAİL'İN ZAFERE ULAŞMAYA "KARARLI" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Fransız medyasında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yeni Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'e, Hamas'ın Ekim 2023 saldırısıyla başlayan çok cepheli savaşta İsrail'in zafere ulaşmaya “kararlı” olduğunu söyledi. Netanyahu, Tel Aviv'in ticaret merkezindeki ordu karargahında göreve başlayan Zamir'e, “Omuzlarınızda çok ağır bir sorumluluk var, savaşın sonuçları nesiller boyu önem taşıyacak, zafere ulaşmaya kararlıyız...” dedi.