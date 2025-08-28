İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi, Bahreyn Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sundu

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sundu.

Bahreyn resmi haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Zeyani, İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Ravel'i Dışişleri Bakanlığında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Zeyani, Büyükelçi Ravel'e başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar çabalarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Büyükelçi Ravel, Bahreyn'in 2020'de İsrail'le normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan 2'nci İsrail Büyükelçisi oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından İsrail Büyükelçisi ülkesine dönmüş, Bahreyn de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmış, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de askıya alınmıştı.