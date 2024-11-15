'İsraille ticareti durdurduk sözlerinde samimi olmadığınızı düşünüyoruz'

Hüseyin Demir /Uşak

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba Ticaret Bakanlığı komisyonunda Ticaret Bakanlığı'na seslendi. Uşak Milletvekili Karaoba, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Sayın Bakan ve bürokratlarımıza sormak istiyorum: Uyuşturucu ticaretini engellemek için ne yapıyorsunuz ve İçişleri Bakanıyla koordineli bir şekilde çalışıyor musunuz?

2024 yılı Ticaret Bakanlığımızın bütçesin eleştireceğim düzelmesini istediğimiz, şehirlerimiz için talep edeceğimiz birçok şey var Sayın Bakan konuşmasında "311 şirketimize 332

markayla Turquality Marka Destek Programı kapsamında destek veriyoruz. Yine, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi desteği kapsamında 197 farklı proje üreticimize küresel firmaların tedarik ağlarına dâhil olması için pozitif bir adım atıldığını söyledi; bunu da destekliyoruz. Ancak el değiştiren firmalara destek devam ediyor mu, bu firmalar kaç tanedir;

bununla da ilgili bilgi isteriz.

Şimdi, Ticaret Bakanlığımızın güvenirliği, adil destek dağılımı, şehirlerimize yatırımları

konusunda da sorunlar var. Konuşmanızda "İsrail'le ticareti durdurma aracı kullanılarak diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir karar aldık ve ticaret yasağımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

diyorsunuz ama basın ve buradaki bütün konuşmacılar dile getirdi, evet, kâğıt

üzerinde sıfır görülmekle birlikte, Filistinle ihracatımız astronomik derece artmış derecede artmış

durumda. Yani, İsrail'le ticaret konusunda samimi olmadığınızı düşünüyoruz.

Bir diğer çok önemli konu, gümrüklerin zayıflığı ve güvensizliği. Burada uyuşturucu ticareti

maalesef, öne çıkıyor. Türkiye dışında üretilen uyuşturucu maddeler köy, mahalle, il merkezleri de

dâhil hemen her yerde, kullanım yaşı çok aşağılara inmiş durumda. Sayın Bakan ve bürokratlarımıza sormak istiyorum:

Uyuşturucu ticaretini engellemek için ne yapıyorsunuz ve İçişleri Bakanıyla

koordineli bir şekilde çalışıyor musunuz? Türkiye genelinde ve şehrim Uşak'tan da örnekler vermek

istiyorum. Sorduğumuz bir soru önergesine verdiğiniz cevabı sizlerle paylaşayım: 2023'ün ilk yedi

ayında 121.393 operasyon yapılmış, 154.768 kişi gözaltına alınmış, 16.478 şahıs tutuklanmış. Peki,

2024'te ne olmuş bu sayı, yüzde 43.35 artmış, gözaltı sayısı yüzde 36 artmış, tutuklu sayısı yüzde

19,19. Görünüşte "İyi icraat yapılıyor." deniyor ama burada uyuşturucunun gümrüklerden ne kadar

kolay geçtiğinin de bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu uyuşturucular Bakanlığın kontrolünün olduğu gümrüklerden geçiyor. Bunlarla ilgili güvenlik önlemini artıracak mısınız? Uşak'ta 2023'te 860 operasyon gerçekleşmiş, 1.417 şahıs gözaltına alınmış, 164 kişi tutuklanmış, 2024'ün ilk yedi ayı itibarıyla da bu rakamlar artmış durumdadır; biz bu sayıları kabul etmiyoruz. İçişleri Bakanlığının bize verdiği yanıtta Ticaret Bakanlığıyla ortak çalışmalardan bahsedilmiyor. Biz şehrimizin, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği açısından gümrüklerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimizde ticaret konusunda bazı talepler var. Uşak ihracatını artırmak için İzmir Limanı'na hızlı ulaşım konusunda projeleriniz nelerdir? Uşak'ın hem yurt içi hem yurt dışına ticaret yapabileceği çok değerli özgün ürünleri mevcuttur. Tarhanası, kilimi, halısı, dünyadaki bütün müzelerde mevcut halısı, tekstil, geri dönüşümün yüzde 72'si, seramik üretiminin yüzde 17'si şehrimizde yapılırken geliştirmek için ne yapacaksınız? Bakın, 2022 ihracat değerlerine bakıldığında 2023'le karşılaştırdığımızda yüzde 26 oranında Uşak'ın ihracat oranı düşmüş durumdadır. Sayın Bakanım, Uşak'ın gelişimi için sizin özel ilginize ihtiyaç vardır. Lütfen, bu konuda Uşak'ı üvey evlat olarak görmeyin. Türkiye'ye girdikten sonra her ürün, her mal bu ülke vatandaşlarına 3 kat fazlasıyla satılıyor yani Avrupa'da 600, 700 bin TL olan bir araç ülkemizde 1 milyon 700 bin TL'ye alınıyor. Yani

Avrupalının günlük yaşamında çok rahat ulaştığı şeyler ülkemiz vatandaşının hayali konumunda

kalıyorsa bu hepimizin utancıdır, bununla ilgili özel çalışmalar bekliyoruz.

Son olarak da Sayın Bakan paylaştığınız kalemler içerisinde 2024 için esnaf ve sanatkârların

kullandığı hazine destekli kredi miktarı 200 milyar planlanmış ama yıl sonu itibarıyla kullanılacak

miktar 130 milyarda kalmakta, 70 milyar boşa çıkmaktadır. Uşak Milletvekili olarak ben bunun 50 milyarına talibim, Uşak'ı üvey evlat olarak görmeyin. Lütfen, limanlara olan ulaşımımızı kolaylaştırın.

Havalimanımızın6 açılması için destek istiyoruz ve en azından bu 50 milyarı talep ediyoruz. Lütfen,

kulak asın ve Uşaklıları düşünün. " dedi.