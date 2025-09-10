İsrailli akademisyenden skandal sözler! Türkiye’yi tehdit etti

İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze'de ateşkes önerisini görüştüğü sırada Katar'ın başkenti Doha'da hava saldırısı düzenledi. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden oluşan müzakere heyetini hedef alan saldırıya, “Kıyamet Günü” adı verildi. Saldırıda, Hamas'ın üst düzey yöneticileri Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk hedef alındı ve 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat kurumu Şin Bet’in ortak açıklamasında, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN KÜSTAH PAYLAŞIMLAR

Dünyanın "korkakça" ifadesiyle nitelendirdiği saldırısı sırasında İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinden peş peşe küstah paylaşımlar yaptı.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren akademisyen, Arapça, Türkçe ve İbranice paylaşımlarında doğrudan Türkiye’yi hedef aldı.

Masri, Türkçe yaptığı paylaşımda “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesini kullanırken “Bugün Katar, yarın Türkiye" sözleriyle paylaşımlarına devam etti. Masri, İbranice yaptığı bir paylaşımda ise küstahlığın dozunu iyice arttırarak "Türkler korkuyor" ifadesini kullandı.

Masri, “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” paylaşımında bulundu.

Masri ayrıca, İsrail'in saldırılarını öven paylaşımlarda bulunurken "Harika bir çalışma. Devam edin durmayın [...] Katar bir arabulucu değil, Hamas’ın suç ortağıdır" dedi ve “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” sözlerini paylaşımlarına ekledi.

Öte yandan İsrailli bir yetkili, Al Arabiya gazetesine Türkiye'ye ilişkin konuştu. Yetkili, yaptığı açıklamada “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dedi.