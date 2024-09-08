İsrailli askerin öldürdüğü Ayşenur’un son sözü ne oldu? Arkadaşları vurulma anını anlattı

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için ABD’den Filistin’e giden Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da düzenlenen protestoda bir İsrail askeri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Eygi'nin naaşı Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nde tutuluyor. Uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinli resmi temsilciler ve halk resmi ve askeri cenaze merasimi için hastanede toplanırken cenaze için teknik hazırlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Ayşenur’un son anlarında yanında olan İtalyan aktivist Mariam yaşananları anlattı. Mariam, "Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. Yolun kenarında bir zeytinlik içinde duruyorduk. Ayşenur biraz arkamda zeytin ağacının altındaydı." dedi.

İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…

Bulundukları yerin yaklaşık 200 metre ötesinde bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerlerini gördüklerini belirten Mariam şunları söyledi.

"Bizler askerler tarafından açıkça görülebiliyorduk. Sadece orada duruyor, hiçbir şey yapmıyorduk. Aniden iki el ateş açıldığını duydum, biri metal bir objeye çarptı. Sonra arkadaşlarım 'Mariam' diye bana seslendi. Ayşenur, bir ağacın altında bilinci kapanmış yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm. Daha fazla insan çağırdık. Onu ambulansa kaldırdık, onunla beraber Beyta Sağlık Merkezine geldik, oradan da Nablus'a hastaneye getirdik. Onu kurtarmaya çalıştılar ama hayatını kaybetti."

“AKTİVİSTLER DAHA FAZLA SALDIRIYA UĞRADI”

Ayşenur ile saldırıdan birkaç gün önce tanıştığını dile getiren Mariam, Türk aktivistin Rachel Corrie'nin de mensubu olduğu Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi olduğuna dikkati çekti.

Ayşenur'un Filistin halkının mücadelesine destek vermek için bu gösteriye katılmaktan büyük heyecan duyduğunu aktaran Mariam, Türk aktivistin heyecanını paylaştığını ancak saldırıdan sonra İsrail ordusunun kullandığı aşırı güç nedeniyle çok tedirgin olduğunu söyledi.

MEZUNİYET TÖRENİNDE FİLİSTİN PANKARTI AÇTI

İsrailli askerin açtığı ateşle hayatını kaybeden Ayşenur’un mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Washington Üniversitesi’nden mezun olan genç aktivist, törende Filistin pankartı açtı. Öte yandan Ayşenur’un bir dönem ABD’de siyahların ‘Black Lives Matter’ olarak bilinen protestolarına da katıldığı ortaya çıktı.