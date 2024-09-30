İsrailli bakan çok yakında diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrailli bakan çok yakında diyerek duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Lübnan'da savaşın sonraki aşaması çok yakında başlayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.

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