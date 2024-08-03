İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler

BAKAN FİDAN: "TAM BİR HASTALIK HALİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."