İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler

FAHRETTİN ALTUN: "SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.
Altun, şunları kaydetti:
"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."