İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'deki siyasi isimlerden tepkiler peş peşe geldi.

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 1

İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, X sosyal medya platformu üzerinden Türkçe olarak yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri gündeme geldi. Katz'ın bu paylaşımı, medyada geniş yankı buldu.

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamas'ı desteklemekle suçlayan Katz, "[Erdoğan] tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 3

ERDOĞAN'DAN KATZ'A SERT YANIT: "KLAVYE SOYTARISI"

Katz’ın, kendisini hedef alan paylaşımı için “Biz İstiklâl Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, ürkütmez, sindirmez.” diyen Erdoğan, “İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 4

HAMZA DAĞ: "KATİLLERİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira kampanyasına devam ediyor. Diğer yandan ise bugunkü çabalarının karşılığında Ekrem İmamoğlu'na "aferin" diyor.

Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek."

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 5

BAKAN FİDAN: "TAM BİR HASTALIK HALİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 6

ÖNCÜ KEÇELİ: "DİPLOMATLARI TEHDİT EDEREK BARIŞA ULAŞAMAZSINIZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı. Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 7

FAHRETTİN ALTUN: "SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 8

BAKAN YERLİKAYA: "TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEK HADDİNİZE DEĞİL"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir.

Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye’ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 9

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "TAM BİR NAZİ"

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." açıklamasında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."

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İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler 10

İMAMOĞLU: "AÇIKLAMANIZI SİZE AYNEN İADE EDİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

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