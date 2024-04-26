İsrailli Bakan Smotrich'ten ‘Gazze yok edilsin’ çağrısı. 'İsrail’in güvenliği için tek şans'

İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) girişimiyle düzenlenen ve Hamas’la esir takası anlaşmasının ve Refah kentine olası bir askeri operasyonun konuşulduğu Savaş Konseyi toplantısı sonrasında, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Smotrich, yaptığı açıklamada, "Mossad'ın, İsrail'in güvenliğine zarar veren müzakerelere girmek yerine tüm dünyadaki Hamas liderlerini ortadan kaldırarak yapmak üzere eğitildiği şeye geri dönmesinin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Esir takası noktasında Hamas’la her türlü müzakereyi reddeden Smotrich, "Hamas'la bundan sonra sadece füze ve bombalarla konuşmalıyız" dedi. Smotrich, yaptığı açıklamada, Gazze’nin Refah kentinin "mümkün olduğu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde işgal edilmesi ve işgalin tamamen yok edilene kadar devam etmesi" çağrısını yaptı ve bu çağrının, "İsrail'in güvenliği için gerekli ve kaçırılan insanları geri getirmek için tek şans olduğunu" ileri sürdü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13, Hamas ile yapılacak yeni bir müzakere girişiminin, İsrail'in, yaşlılar, kadınlar, kadın askerler ve hastaların da bulunduğu 20'den fazla İsrailli tutuklunun serbest bırakılmasını kapsadığını belirtmişti ve Mısır’ın anlaşma için baskı yaptığını ve bir heyetin, konu hakkında görüşmek üzere Kahire’den geleceğini aktaran kanal, söz konusu anlaşmanın birkaç haftalık ateşkesi ve İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru da dahil Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsadığını iddia etmişti.