İsrailli bakan Türk hacker grubunun hedefi oldu! Neye uğradığını şaşırdı

Hackerlar, Katz’ı görüntülü arayıp hakaret ettikleri anları da internette paylaştı. Katz konuta ilişkin, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor" açıklamasında bulundu. Grup, daha sonra İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir da numaralarını yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Türk bir hacker grubu İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarasını ele geçirerek ifşa etti. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Katz’ı görüntülü olarak aradıklarını da duyurdu.

Olay, İsrail merkezli Yedioth News tarafından da haberleştirildi. Haberde, görüşme sırasında hackerların Katz’a hakaret ettiği, bu anların ekran görüntüsünü alarak internette paylaştıkları belirtildi. Habere göre Katz, önce görüşmeye yanıt verdi, ardından bağlantıyı hızla sonlandırdı.

Daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor. Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Hacker grubu daha sonra İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Ohana ve aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in de telefon numaralarını sosyal medyada yayımladı.