İsrailli bakandan “Haaretz gazetesine ilan verilmesin” teklifi

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, kamu duyuru ilanlarının İsrail'in önde gelen gazetelerinden biri olan Haaretz'de yayımlanmasına son verilmesi için teklif sundu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinin bir üyesi olan Karhi, gazetenin "savaş zamanında İsrail'i sabote ettiğini" ve "İsrail düşmanları için kışkırtıcı bir sözcülük" yaptığını söyledi.

T24'te yer alan habere göre, İletişim Bakanı Karhi'nin sunduğu teklif, Haaretz'e herhangi bir devlet kurumundan yapılan ödemelerin derhal durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca IDF, polis, cezaevi servisi, bakanlıklar ve devlet şirketlerinin Haaretz aboneliklerinin de iptal edilmesi isteniyor.

"HAARETZ OKUMANIN TAM ZAMANIDIR"

Haaretz yayıncısı Amos Schocken, Karhi'nin önerisine "Hükümet Haaretz'i kapatmak istiyorsa, Haaretz okumanın tam zamanıdır" diyerek yanıt verdi.

Karhi'nin Haaretz'de resmi hükümet bildirilerinin yayınlanmasını yasaklayan ve IDF, polis, cezaevi servisi, devlet bakanlıkları ve devlet şirketleri mensupları da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarının Haaretz aboneliklerini iptal eden önerisi Kabine Sekreteri Yossi Fuchs'a gönderildi.

HAARETZ, NETANYAHU HAKKINDA SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Haaretz, 7 Ekim'den iki gün sonra yayımladığı başyazıda saldırının sorumlusunun Başbakan Netanyahu olduğunu ifade etmişti.

İsrail'de anaakım medyanın en eski ve etkili yayınlarından olan Haaretz gazetesinin başyazısında Hamas-IDF arasındaki kanlı çatışmaların "tek sorumlusunun" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu ifadelerine yer verilmişti.

"Düşmanı ve onun saldırgan askeri yeteneklerini küçümsediler" denilen başyazıda, "Netanyahu kesinlikle kendi sorumluluğundan kaçmaya çalışacak ve suçu, Yom Kippur Savaşı arifesindeki selefleri gibi, Hamas saldırısına yönelik hazırlıklarının hatalı olduğunu kanıtlayarak savaş olasılığını düşük gören ordu, Askeri İstihbarat ve Shin Bet güvenlik servisi başkanlarına atacaktır" iddiaları yer almıştı.