İsrailli bakandan kan donduran çıkış: Gazze’de siviller açlıktan ölmeli

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrailli bakandan kan donduran çıkış: Gazze’de siviller açlıktan ölmeli

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze’deki Filistinli sivillerin açlıkla öldürülmesi gerektiğini savunarak, gıda ve yakıt depolarının bombalanmasını önerdi.

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinli sivillerin açlığa terk edilerek öldürülmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’de Kanal 7 televizyonuna konuşan Bakan Eliyahu, Gazze’deki gıda ve yakıt stoklarının bulunduğu depoların bombalanmasını savundu.

Gazze’ye uygulanan insani yardım ambargosunun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Eliyahu, yardım girişine izin verilmesinin “düşmanı zayıflatmak yerine” İsrailli esirler ve askerler için tehlike yaratacağını iddia etti.

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Filistinli sivilleri kastederek “Onların yaşam koşulları zorlaştıkça, Hamas da zor duruma düşer” diyen Eliyahu, Gazze’deki gıda ve yakıt depolarının hedef alınmasında herhangi bir sakınca görmediğini dile getirdi.

Eliyahu, “Açlıktan ölmeleri gerekiyor. Hayatlarından korkan siviller varsa göç planını hayata geçirmeli” şeklinde konuştu.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana yardım girişlerini engellediği Gazze’de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor. Un ve yakıt eksikliği nedeniyle fırınlar uzun süredir üretim yapamıyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs’ta İsrail’in Gazze’ye uyguladığı “tam ablukanın” 9. haftasında, bölgede “daha önce görülmemiş bir insani kriz” yaşandığını duyurmuştu.

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