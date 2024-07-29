İsrailli bakandan küstah paylaşım! Erdoğan'a Saddam'ın fotoğrafıyla skandal tehdit

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la skandal ifadeler kullandı. "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

ERDOĞAN: NASIL LİBYA'YA GİRDİYSEK BENZERİNİ İSRAİL'E DE YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de AK Parti İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, İsrail'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal bir paylaşım yaptı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşan Katz, küstah ifadeler kullandı. Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.





"SİYONİST ÇEVRELER BÜYÜK BİR TELAŞ İÇİNDELER"



Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

"NETANYAHU'NUN SONU HİTLER GİBİ OLACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.