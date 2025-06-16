İsrailli bakandan tehdit dolu sözler: Hedefine İranlı sivilleri aldı

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları 4 gündür devam ediyor. İsrail’in başlattığı saldırı sonrası İran’ın cevap vermesi ile birlikte Orta Doğu yeniden sıcak çatışmanın merkezi haline geldi.

Son olarak İran, İsrail’e gece boyunca füzelerle saldırdı. Füzeler başken Tel Aviv çevresinde ve Hayfa kentinde alevlerin yükselmesine neden oldu. Hayfa’da elektrik santralinde yangın çıkarken İsrail’e İran’ın üst düzey askeri yetkililerine yönelik saldırılar yapmaya devam etti.

İSRAİL İRANLI SİVİLLERİ TEHDİT ETTİ

Saldırılarda İsrail ve İran’da yüzlerce sivil hayatını kaybederken İsrail’den tehdit dolu sözler geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların intikamını İranlı sivillerden alacaklarını belirtti.

Tahran yönetiminin İsrail’in askeri gücünü zayıflatmak için sivilleri hedef aldığını savunan Katz, "Tahran halkı bedelini ödeyecek, hem de yakında” dedi.

Öte yandan gelen son haberlere göre İsrail ve İran’da siviller saldırıların devam etmesi konusunda büyük endişe yaşıyor. Bazı sivillerin saldırılardan endişe ettikleri için Tahran’dan ayrılmaya çalıştığı öğrenilirken İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresinde patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

“İSRAİL İRAN’I KÜÇÜMSEDİ”

Tüm dünyada büyük tedirginlikle takip edilen çatışmalar ile ilgili yeni bir analiz geldi. Yapılan analizde İsrail’in üst düzey askeri yetkililere yönelik saldırılarda amacın komuta sistemini çökertmek olduğu belirtildi. Ancak İsrail’in İran’ın hızlıca toparlanma sürecini hafife aldığının altı çizildi.

Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü başkan yardımcısı Trita Parsi, CNN’e yaptığı değerlendirmede "Şu anda gördüğümüz şey, İran füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemlerinin tüm katmanlarını delmede başarılı olduğudur" şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ SİVİLLER SAVAŞIN YIKICI OLDUĞUNUN FARKINA VARDI

Bir başka analizde ise İsrailli sivillerin savaşa yönelik tutumları konusunda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Buna göre İsrailli sivillerin Lübnan ve Gazze’de yaşayan sivillerin çektikleri acının farkına vardılar. Uzmanlar İsrailli sivillerin yaşanan yıkım sonrası İran ile bir uzun bir savaşa destek konusunda artık daha çekinceli yaklaştıklarının altını çizdi. Uzmanlar bunun nedeninin İsrail’in 1973 yılından bu yana bir ülke ile savaşmadığının ve Tel Aviv’de büyük çapta bir yıkımın yaşanmaması olduğunu vurguladı.