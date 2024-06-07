İsrailli bakandan yasa dışı yerleşim itirafı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir konuşmasında Gazze'nin merkezindeki eski bir yasa dışı yerleşim yerine dikkat çekti. Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimleri oluşturmanın zamanının geldiğini belirten Smotrich, "Sizin için Kfar Darom'da (Gazze'deki eski bir yasa dışı yerleşim birimi) yeni bir yer planlamaya başlayacağım." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'deki uzun vadeli planlarına işaret eden Smotrich, "Savaşçılarımız Gazze Şeridi'ni fethedecek. Gerçeği söylemek gerekirse yerleşimin olmadığı yerde güvenlik de olmaz." şeklinde konuştu. Smotrich, 7 Ekim'deki saldırılardan bu yana Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması yönünde sık sık çağrılar yaptı.

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005 yılında çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından, İsrail 2006 yılında Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.