İsrailli Bakanlar, Gazze'deki Filistinlilere ’’ayrılma özgürlüğü’’ sağlanması için hazırlıklara başlandığını duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze'deki Filistinlilere “ayrılma özgürlüğü” tanımak için planlar hazırlamaları talimatını verdiğini açıkladı. Katz, Gazzelilerin Hamas ile yürütülen savaşı eleştiren ülkelere “göç edebileceğini” ve bu ülkelerin Gazzelilere kendi ülkelerinde yerleşmeleri için izin vermekle “yükümlü” olacaklarını söyledi. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump’ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum, Gazze halkının dünyanın her yerinde olduğu gibi ayrılma ve göç etme özgürlüğüne sahip olması gerekir.”

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar da benzer bir açıklama yaparak bölgeyi terk etmek isteyen Filistinlilere “ayrılma özgürlüğü” tanınacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, İsrail’in çatışmalar sona erdiğinde Gazze’yi devretmesini beklediği paylaşımını yapmıştı. Gazze’deki neredeyse 2 milyon Filistinliyi başka bölgelere yerleştirme teklifinde bulunan Trump, uluslararası alanda tepkiyle karşılandı.