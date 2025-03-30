İsrailli esirlerin ailelerinden "acil toplantı" talebi

İsrailli esirlerin ailelerini bir araya getiren platform, Dermer'e gönderilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu 20 esirin ailelerinin imzası olduğunu duyurdu.
Strateji Bakanı Dermer ile acil toplantı talebinde bulunulduğu belirtilen mektupta şu ifadenin kullanıldığı kaydedildi:
Karanlıkta unutulduğumuzu hissediyoruz. Müzakerelerde ilerleme yok ve esirlerin vakti bitmek üzere.
"Esirler konusunun öncelikler sıralamasının en altına itildiği belli oluyor." değerlendirmesine yer verilen mektupta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin artık önemini yitirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.