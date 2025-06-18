İsrailli eski futbolcudan Türkiye için skandal benzetme! Canlı yayındaki küstah yorum ortalığı karıştırdı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İsrailli eski futbolcu olan Eyal Berkovic, İran-İsrail arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmede, "Hamas'la çeyrek final, İran'la yarı final oynadık ve yendik, final Türkiye'yle olacak" benzetmesi dikkat çekti.

Dün İsrailli eski bir futbolcu olan Eyal Berkovic, skandal sözlerde bulundu. Berkovic, İran-İsrail arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmede, futbol turnuvası benzetmesi dikkat çekti. Berkovic, "Hamas'la çeyrek final, İran'la yarı final oynadık ve yendik, final Türkiye'yle olacak" dedi.

“FİNAL TÜRKİYE'YLE OLACAK”

İsrail’in İran’a hain saldırısı 6. gününde de devam ediyor. Dün ise gerilime ilişkin eski futbolcu Eyal Berkovic’ten flaş değerlendirme geldi. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunda yorumcu olan Berkovic, küstah bir çıkışa imza attı. Berkovic, İsrail’in son dönemdeki saldırılarını futbol turnuvasına benzeterek, "Hamas'la çeyrek final, İran'la yarı final oynadık ve yendik, final Türkiye'yle olacak" dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İsrail'in İran’dan sonra Türkiye’ye saldırabileceği imasına imza atan Berkovic’in bu sözleri, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda sert eleştiriye neden oldu. Söz konusu ifadelerin, bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gelmesi gözlerden kaçmadı.

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