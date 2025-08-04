İsrailli futbolcu Diyarbakır'da

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, Diyarbakır Havalimanı'nda karşılandı.

Taraftarla fotoğraf çektiren Saba, burada yaptığı açıklamada “Bu taraftarın, bu kulübün gücünü, verdiği mesajı hissedebiliyorum. Her şeyi anlıyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Atmosfer harika. Bu teklifi aldığı zaman bu ihtimalin zor olduğunu düşünüyordum. Buraya gelmek istedim. Buraya gelmek için her şeyi yaptık. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Başaracağımızı umut ediyorum” dedi.