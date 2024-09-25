İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Antalyaspor’a transfer yasağı getirdi

Antalyaspor’a, sınır dışı edilen eski futbolcusu Sagiv Jehezkel’den büyük şok geldi. İsrailli oyuncu, FIFA’ya yaptığı başvuru sonrası takıma transfer yasağı getirdi.

Ajansspor’dan Koray Geçgel’in haberine göre, Geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı gol sevinci sebebiyle olaylı bir şekilde Türkiye’den ayrılan ve sonrasında FIFA’ya açtığı dava sonucu haklı bulunarak hem alacaklarını alma hakkı elde eden hem de bonservisini eline alan İsrailli futbolcu, Antalyaspor’un transfer tahtasını kapattı.

Geçen sezon Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası yapması nedeniyle kadro dışı bırakılan ve emniyette ifade veren Sagiv Jehezkel'in gece saatlerinde Türkiye'den sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

1.2 MİLYON EURO İSTİYORDU

19 Temmuz’da FIFA tarafından sonuca başlanan dava kapsamında Antalyaspor’a 100 bin Euro fatura kesilirken, 45 günlük verilen süre içerisinde bu ödeme yapılmadı. Transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala tamamlanan sürenin ardından FIFA ile yeniden iletişime geçen İsrailli, gerekli yazışmaları yapmasının ardından, ödemenin yapılmaması sebebiyle Antalyaspor’a transfer engeli getirdi. Antalyaspor, söz konusu borcu ödeyene kadar transfer yapmasına izin verilmeyecek.

Jehezkel’in 1.2 milyon Euro’luk beklentisini kabul etmeyen FIFA, 1 Ocak ile 24 Ocak’a kadar olan kısım için 45 bin Euro, 25 Ocak’tan sonraki kısım için de 35 bin Euro ödenmesine karar verirken, faizlerle birlikte bu rakamın 100 bin Euro’yu buluyor. Antalyaspor, söz konusu borcunu 45 gün içerisinde ödemezken, faizleriyle birlikte ödeme durumuyla karşı karşıya kalacak.

Antalyaspor’a daha önce kadrosunda bulunan oyunculara yapması gereken ödemeleri gerçekleştirmediği için 3 defa üst üste transfer yasağı gelmiş ve ödemelerin yapılması sonrası yasak kalkmıştı.