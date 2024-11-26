İsrailli hahamı öldüren 3 Özbek İstanbul'da yakalandı

Yakalanan 3 Özbek vatandaşı Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildi.

2 GÜN ÖNCE BAE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

İsail’in 2 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katillerinin Türkiye’de yakalandığı ortaya çıktı.

GİZLİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı.

BAE hükümeti, 2020 yılından bu yana Dubai’de Koşer bir market işleten haham Kogan’ı öldüren 3 Özbekistan vatandaşının Türkiye'ye kaçtığının belirlediklerini belirterek Türkiye’den yardım istedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmaları başlattı. Şahısların İstanbul’a inmesi ile devreye emniyet güçleri de girdi. Şahısların bindiği taksi, MİT ve Emniyet tarafından takip edildi.

BAE'YE İADE EDİLDİLER

Taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik aramasında BAE'nın aradığı 3 zanlıyı yakaladı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri ülke olan BAE’ye iade edildi.

MİT ve emniyet adım adım izledi

2020 yılından beri Dubai’de Koşer bir market işleten haham Kogan’ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye’den yardım istedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmaları başlattı. Şahısların İstanbul’a inmesi ile devreye emniyet güçleri de girdi. Şahısların bindiği taksi, MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi.

BAE'ye iade edildiler

Taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan 3 şahsı yakaladı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri ülke olan BAE’ye iade edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyuruldu.

Açıklamada, "Zvi Kogan'ın öldürülmesi antisemitik bir terör olayıdır. İsrail Devleti, sorumluları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır" denildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da cinayeti "aşağılık, antisemitik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Moldova vatandaşı da olan Haham Kogan, perşembe gününden beri kayıptı. Öldürülen din görevlisi, en büyük Hasidik Yahudi organizasyonlarından biri olan Chabad'ın BAE’deki temsilcisiydi.

Chabad nasıl bir organizasyon?

BAE’deki Chabad vakfı temsilciliği, bu ülkeyi ziyaret eden veya yerleşik durumda olan Yahudilere destek sağlıyordu. 28 yaşındaki hahamın diğer Chabad temsilcileri ile “Emirlik’te Yahudiliğin yerleşmesi ve gelişmesi için” çalıştığı kaydediliyordu.

Haham Kogan’ın Dubai’de Tevrat prensiplerine göre (koşer) hizmet veren bir süpermarketi de yönetiyordu. İsrail hükümeti, din adamının öldürülmesi sonrası bir uyarı ile “BAE’ye ancak zorunlu hallerde seyahat edilmesini” tavsiye etti.

Hükümet, ülkedeki yerleşik veya turist İsrailliler’in de “gerçek bir risk" altında olduğunu duyurdu.

İsrail ile BAE, ABD'nin arabuluculuğunda Eylül 2020'de yeniden diplomatik ilişki kurmuştu.