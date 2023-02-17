İsrailli hemşire, annesinden ayrı olan Aras'ı kucağında uyuttu

İsrail hükümetinin resmi hesabından yapılan paylaşımda "4 yaşındaki Aras ve annesi Türkiye'deki depremin ardından kurtarıldı. Farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. Schneider Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi hemşiresi ve İsrail'in insani yardım misyonu üyesi olan Yosefit Moshe ve İsrail'in insani yardım misyonu üyesi Aras'ı tedavi etti. Uykuya dalana kadar ona sarıldı" ifadeleri kullanıldı

İSRAİL YARDIMA GELEN İLK ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.

Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.

