İsrailli komutandan kara saldırısı talimatı! Yedek tugaylar kuzeye gönderildi

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı göreve çağırarak kuzeye konuşlandırmaya başladı.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı tatbikatı yakından takip etti.

Çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" söyleyen Gordin, 23 Eylül'de başlayan hava saldırılarıyla Lübnan Hizbullah'ına "önemli bir darbe" indirdiklerini söyledi.

Gordin, bölgede "güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini" ve İsrail ordusunun Lübnan'a olası kara saldırısına "güçlü şekilde" hazır olması gerektiğini vurguladı.

Savaş Türkiye sınırına kayıyor! İsrail bu kez Suriye'yi vurdu

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana başta güney bölgeleri ve doğusu olmak üzere Lübnan'a hava saldırıları yoğun bir biçimde sürdürüyor.

İSRAİL, 2 TUGAYI KUZEYE KONUŞLANDIRIYOR

İsrail ordusu, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma ya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldığı bildirildi.

Bu adımın "Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı" söylendi.

Lübnan'a olası kara saldırısı gündemdeyken İsrail ordusunun yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyinde göreve çağırması ve bu kararın Komutan Gordin'in açıklamalarının hemen sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.