İsrailli kuantum girişimine IBM'den dev yatırım

İsrail merkezli kuantum teknolojileri girişimi Qedma, IBM’in de katıldığı A Serisi yatırım turunda 26 milyon dolar fon elde etti. Şirketin geliştirdiği QESEM yazılımı, kuantum algoritmaları çalışırken oluşan hataları bastırma ve sonrasında azaltma amacı taşıyor. Qedma’nın kurucu ortağı ve CEO’su Asif Sinay, bu yazılımın mevcut donanımlarda bin kat daha büyük devrelerin doğru çalışmasına imkân tanıdığını söyledi.

IBM’in Kuantum Başkan Yardımcısı Jay Gambetta, TechCrunch’a yaptığı açıklamada Qedma gibi yazılıma odaklanan firmaların kuantum ekosistemine büyük katkı sağladığını belirtti. Sinay, şirketin bağımsız yapısını vurgulayarak, donanım üreticilerinden bağımsız çalıştıklarını ifade etti.

Qedma, Japonya’dan RIKEN ve ABD’li IonQ ile çeşitli iş birliklerine sahip. 2020’de TPY Capital’in liderliğinde aldığı 4,7 milyon dolarlık tohum yatırımının ardından, Glilot Capital Partners’ın yönettiği Glilot+ fonu tarafından desteklenen bu son tur, firmanın büyüme hedeflerini hızlandıracak.

Şirket, çalışan sayısını 60’a çıkararak yazılım mühendislerinin yanı sıra pazarlama ve satış alanlarında da kadro kurmayı planlıyor.