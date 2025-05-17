İsrailli şarkıcının İstanbul konseri iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrailli şarkıcının İstanbul konseri iptal edildi

Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri iptal ettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcının Türkiye’de vereceği konser gündem olmuş, tepki çekmişti.

KULLANICILAR KONSERİ İSTEMEMİŞTİ

Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.

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