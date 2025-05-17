İsrailli şarkıcının İstanbul konseri iptal edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcının Türkiye’de vereceği konser gündem olmuş, tepki çekmişti.

KULLANICILAR KONSERİ İSTEMEMİŞTİ

Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.