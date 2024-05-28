İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı

Kamuda tasarruf paketinin uygulamayan geçmesi ile birlikte, kamu ihalelerindeki durum da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçen yıl yaşandığı öğrenilen bir olay ihalelerdeki durumu gözler önüne serdi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İsrailli bir şirketin kazandığı ihale sonrası yaşanan skandalları yazdı. Babacan’ın yazısında gübre paketlerinde zorunlu olan bandroller için yapılan ihaleyi İsrailli şirketin kazandığı belirtiliyor. Yazıda, şirketin yaptığı bandrollerin kopyalanabilir olduğunun ortaya çıkması sonrası Tarım Bakanlığı harekete geçti.

Babacan, gübre paketlerinde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığının ortaya çıkması sonrası bakanlığın daha büyük paniğe kapıldığının altını çizdi. Babacan, “İsrailli firmaya bir tek bandrol için 9 TL ödendiği, daha kaliteli olduğu uluslararası pazarda ispatlanan başka bir ülkenin bandrolünün 2 TL olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Siyaset kulislerinde aktarıldığına göre, başta tekel ürünleri olmak üzere birçok ürün için zorunlu olan ‘bandrol’ ihalesi yapılıyor. Kaçakçılığı önlemek için kopyalanmaması gereken bu bandrollerin ihalelerinde bazı firmaların kayırıldığı, hatta eski bakan ve bazı üst düzey bürokratlara da avantaj sağladığı anlatılıyor.

Söz konusu konu, gübre bandrolü. Gübre paketlerinde zorunlu olan ve denetim amacı taşıyan bandroller için açılan ihaleyi bir İsrail firması kazanıyor.

Bir süre sonra bandrollerin kalitesiz olduğu ve kopyalanabildiği iddiaları ortaya atılıyor. O dönemki Tarım Bakanlığı yönetimi, firmayla ilişkinin kesilmesine karar veriyor ama nafile. İmzalanan sözleşme şartlarının firma lehine olduğu ve iptal edilmesi durumunda firmaya çok yüklü bir tazminat ödenmesi gerektiği için geri adım atılıyor.

Aynı dönemde, gübre paketleriyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkınca olay büyüyor. Tarım Bakanlığı’nın bazı yöneticileri panikleyerek, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, konunun soruşturulmasını istiyorlar. İşin dehşet verici maliyetine gelince… İsrailli firmaya bir tek bandrol için 9 TL ödendiği, daha kaliteli olduğu uluslararası pazarda ispatlanan başka bir ülkenin bandrolünün 2 TL olduğu ortaya çıkıyor.”