İsrailli şirketlere büyük şok! Karar İran’a saldırılar sonrası çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrailli şirketlere büyük şok! Karar İran’a saldırılar sonrası çıktı

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. İsrailli şirketler Fransa'daki dünyaca ünlü fuardan çıkarıldı.

İsrail’in İran’a saldırıları sonrası 4 gündür devam eden çatışmalar tüm dünyada endişe ile takip edilirken itidal çağrıları yükseldi. Ancak iki ülkenin birbirlerine yaptığı saldırılar devam ediyor.

Özellikle İsrail’in saldırgan tutumuna sert tepkiler gelirken Fransa’dan dikkat çeken bir karar çıktı. Fransa’daki dünyaca ünlü fuarda yer alması planlanan 5 İsrailli şirket alınan bir karar ile fuar katılımcıları listesinden çıkarıldı.

Paris Air Show’da yer alacak ve aralarında İsrail Havacılık Endüstrisi, Rafael ve Elbit Systems’in olduğu 5 şirketin fuarda yer alması yasaklandı. Söz konusu şirketlerin fuarda saldırı amaçlı silahları tanıtacakları ve bunun fuarın kurallarına aykırı olduğu için bu kararın alındığı öğrenildi.

Fuardan yasaklanan şirketlerin bazılarının İsrail ordusunun Gazzeli sivillere yönelik kullandığı yüksek teknolojili bazı drone sistemleri geliştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan fuardan yasaklanan şirketlere bir bildirim yapılmadığı gelen haberler arasında yer alıyor. Yasaklı şirketlerden birinin yöneticisi El Cezire’ye yaptığı açıklamada karardan dolayı şoke olduklarının altını çizdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ise karara tepki göstererek bunun bir ayrımcılık olduğunu belirtti. Bakanlık, "Bu çirkin ve benzeri görülmemiş karar, politika odaklı ve ticari kaygılar kokuyor" ifadelerini kullandı.

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