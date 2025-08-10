İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail ordusunun korumasındaki silahlı bir İsrailli grup, Ramallah’ın doğusundaki Rammun köyüne kuzeybatı yönünden saldırarak Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, saldırgan İsrailliler köydeki tarım arazilerini de ateşe verdi.

İsrail güçleri, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere koruma sağlamak amacıyla bölgeye girerek işaret fişekleri attı; bu durum yangının büyümesine ve arazilerde maddi hasara neden oldu.

Bir başka İsrailli grup ise Deyr Cerir köyüne saldırdı.

WAFA’nın haberine göre, köyün batı girişinde toplanan İsraillilere koruma sağlamak için İsrail güçleri bölgeye baskın düzenledi ve köy girişini kapattı.

İsrail güçleri, saldırılara karşı koymak isteyen silahsız halka gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti; ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, saldırı üzerine Deyr Cerir’e gitmek isteyen ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiği bildirildi.